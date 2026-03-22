Selçuklu’nun sembol mekanları bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
Selçuklu’nun sembol mekanları 3 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tropikal Kelebek Bahçesi, ve müzeler yoğun ilgi görerek şehrin en gözde durakları arasında yer aldı.

Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi'nin sembol mekanları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Tabiatın ve doğanın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Mahallesi ve müzeler Konya'ya bayram tatili için gelen ve 3 günlük bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir  etti. Bayram tatilinde Selçuklu binlerce kişiyi ağırladı. 

Tropikal Kelebek Bahçesi doğanın mucizesine tanıklık etmek isteyenlerin tercihi oldu  

Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen lokasyonların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne bayram tatilinde ziyarete gelen misafirler kelebeklerin olağanüstü yaşam döngüsüne tanıklık etme fırsatı buldu. Birçok tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede farklı türlerde binlerce bitki de bulunurken tatilde bahçeye gelen  binlerce ziyaretçi bu unutulmayacak anlara şahitlik etti.

Tarihin büyülü dokusu Sille'de 

Ziyaretçilerin gözde mekanlarından olan  binlerce yıllık geçmişe sahip Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ile Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak misafirlerini ağırladı. 

Başkan Pekyatırmacı: "Misafirlerimizi Selçuklu'da ağırlamaktan mutluluk duyduk”

Bayram tatili için şehre  gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bayram tatilinde turizmin merkezi Selçuklumuzdaki sembol mekanlarımızda birçok misafirimizi ağırladık. Bayram heyecanını sevdikleriyle beraber yaşayan vatandaşlarımız yine her zaman olduğu gibi Selçuklumuzun gözde ziyaret mekanlarına yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı tatilinde  Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, ve müzelerimizde vatandaşlarımızı büyük bir memnuniyetle  misafir ettik. Konya'dan,  şehir dışından ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize ziyaretleri ve teveccühleri için çok teşekkür ediyorum, onları yılın her döneminde şehrimize ve Selçuklumuza bekliyoruz ” dedi.  

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

