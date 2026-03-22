Şifa için yürüdüler! Bayramın son gününde ziyaretçi akını
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Aksaray, Konya ve Ankara ve sınırında bulunan Tuz Gölü, Ramazan Bayramı’nın son gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.
Tuz Gölü'ne gelen ziyaretçiler çıplak ayakla yürüyerek eşsiz manzaraların tadını çıkardı.
Aksaray, Konya ve Ankara ve sınırında bulunan Tuz Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler Ramazan Bayramı'nda da Tuz Gölü'nde çıplak ayakla yürüyerek şifa aradı.
Ziyaretçilerin kimisi şifa için suda yürüdü kimisi ise gezinti amaçlı geldi.
Ramazan Bayramı'nın 3. gününde eşsiz ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa gezintisi sergileyen Tuz Gölü, denizi bulunan tatil beldelerindeki sahil kenarlarındaki yoğunluğu aratmadı.
Kurban Bayramı'nda da yerli, yabancı ve gurbetçi 7'den 70'e her yaştan binlerce ziyaretçisini ağırlayan Tuz Gölü'ne gelenler fotoğraflar çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.
Tuz Gölü'nün kış mevsiminde görülen yağışlarla birlikte gözle görülür şekilde seviyesinin yükseldiği görüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”