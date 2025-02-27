SON DAKİKA MEDAŞ UYARDI | 27 Şubat Konya elektrik kesintisi! Konya’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

MEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Konya'nın belirli ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Vatandaşlara uyarılar!
MEDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden tedbir almalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etmektedir.
Ayrıca kesinti sırasında elektrikle çalışan cihazların fişten çekilmesi önerilmektedir.
İşte 27 Şubat Konya elektrik kesinti listesi:
ALTINEKİN
27.02.2025 11:00 - 27.02.2025 16:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN DEDELER MAHALLESİ DEDELER Caddesi
KONYA ALTINEKİN DEDELER MAHALLESİ DEDELER VATAN Caddesi
BOZKIR
27.02.2025 16:00 - 27.02.2025 18:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR CUMHURİYET MAHALLESİ 52008. Sokak
KONYA BOZKIR CUMHURİYET MAHALLESİ ŞERİFE ÜLKER Caddesi
KONYA BOZKIR DEMİRASAF MAHALLESİ 51041. Sokak
KONYA BOZKIR DEMİRASAF MAHALLESİ ŞERİFE ÜLKER Caddesi
KULU
27.02.2025 10:00 - 27.02.2025 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KULU CAMİKEBİR MAHALLESİ 138032. Sokak
KONYA KULU CAMİKEBİR MAHALLESİ ŞEHİT CENGİZ KÖYLÜOĞLU Caddesi
KARATAY
27.02.2025 09:00 - 27.02.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇAMELİ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ GÜFTE Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KARAMAN Caddesi
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KIBARZADE SOKAK Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KUŞKONDU Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ODA Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ UZUNGAZİ Sokak
27.02.2025 09:30 - 27.02.2025 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ARİFHAN Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BAŞEFENDİ Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ÖRENKÖY SOKAK Sokak
27.02.2025 14:00 - 27.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AFGAN Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ALAYKÖŞKÜ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BERABER Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ BOYLULAR Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇEŞNİGİR Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇİLENTİ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ HİCRİ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ İHRAM Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ İLHAM Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ KIBARZADE SOKAK Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ODA Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ŞEKER Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ TÜMEN Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ UZUNGAZİ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ UZUNGAZİ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÜMRAN Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÜZÜLMEZ Sokak
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ YENİUFUK Sokak
SELÇUKLU
27.02.2025 10:00 - 27.02.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ GÖRAL Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ HAMAM Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ KARAKOYUNLU Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ KENANHOCA Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ KIZKULESİ Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ MÜFTÜ LOKMAN HEKİM Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA Caddesi
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ YEŞİLBAHAR Sokak
KONYA SELÇUKLU NİŞANTAŞ MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi