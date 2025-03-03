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Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu!

Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu!
Eşref Rüya dizisi başlayacağı tarih merak ediliyor. Kanal D’nin yeni dizisinde başrolde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir yer alıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşref Rüya için geri sayım başladı.

Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla dikkat çeken yeni bir dizidir. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı bu yapım, suç dünyasının karanlık yüzü ile iç içe geçmiş bir aşk hikâyesini anlatmaktadır.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Eşref Rüya, güçlü kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandırdı. Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önümüzdeki haftalarda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KONUSU
Dizi, genç yaşta ıslah evine düşen Eşref'in, yıllar boyunca kaybettiği sevgilisi Rüya'yı arayışını ve bu süreçte "Yetimler" adı verilen suç örgütünün önemli bir figürü haline gelişini konu alır. Eşref'in hayatı, müzisyen olan Nisan ile tanışmasıyla farklı bir yola girer. Ancak Nisan'ın, Eşref'i takıntı haline getiren polis memuru Çiğdem'e muhbirlik yapması, olayların seyrini değiştirecektir.

OYUNCU KADROSU
Çağatay Ulusoy – Eşref
Demet Özdemir – Nisan
Necip Memili
Büşra Develi
Görkem Sevindik
Ceren Benderlioğlu
Ahmet Rıfat Şungar
Tolga Tekin
Deniz Hamzaoğlu
Macit Koper
Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

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