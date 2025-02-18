Nutella’nın mucidi Francesco Rivella kimdir, kaç yaşında? Francesco Rivella neden öldü?

Dünyaca ünlü Nutella markasının mucidi olarak bilinen İtalyan kimyager Francesco Rivella, hayatını kaybetti. Rivella’nın vefatı sevenleri ve yakınlarını derinden üzdü. Peki Francesco Rivella kimdir, neden öldü? Detaylar haberimizde...

Nutella'nın mucidi olarak tanınan Francesco Rivella, uzun bir yaşamın ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Peki Francesco Rivella kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

Francesco Rivella kimdir?

Piedmont'un Barbaresco kasabasında dünyaya gelen Rivella, Torino'da bromatolojik kimya üzerine eğitim aldıktan sonra 1952 yılında Ferrero ailesine katıldı. 25 yaşında, Alba'daki şirketin kimya laboratuvarında göreve başladı ve burada Kinder ile Ferrero Rocher gibi dünyaca ünlü ürünlerin gelişimine katkı sağladı.

Ham maddeler, rafine üretim teknikleri ve lezzet karışımları konusundaki derin bilgisi, Ferrero'nun sevilen tatlılarının hem tadını hem de dokusunu şekillendirmesinde önemli rol oynayarak, bu ürünlerin küresel çapta büyük bir başarı elde etmesine yardımcı oldu.

Yıllar içinde yükseldi ve nihayetinde Ferrero'nun kurucusu Michele Ferrero ile yakın bir ilişki kurarak üst düzey bir yönetici oldu.

Gazeteci Gigi Padovani, "Mondo Nutella" (Nutella Dünyası) adlı kitabında, Rivella'nın yenilikçi tutkusunu vurgulayarak, Rivella ve Ferrero'nun dünya çapında şekerleme ürünlerini örneklemek için seyahat ettiklerini ancak bunları kopyalamak değil, onları daha da geliştirmek için bunu yaptıklarını belirtti. Geleneği ve yeniliği dengeleme yeteneği, Ferrero'nun çok uluslu bir dev haline gelmesinde ona önemli bir rol oynadı.

Şekerleme sektörüne yaptığı katkıların yanı sıra, Rivella, Piedmont Kimyagerler Odası'nın başkanlık görevini de üstlendi. Ayrıca, İtalyan-Yahudi yazar ve Holokost'tan sağ kurtulan Primo Levi ile yakın bir dostluk geliştirdi.

Emekliliği sonrasında Alba'ya yerleşen Rivella, burada meyve tarımı ile ilgilendi ve geleneksel İtalyan top oyunu pallapugno'yu oynamayı sürdürdü. Eşi vefat eden Rivella, üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu ile hayatına devam etti.

Francesco Rivella neden öldü?

Dünyaca ünlü çikolatalı fındık kreması Nutella'nın isim babası ve Ferrero'nun efsanevi kimyageri Francesco Rivella, Sevgililer Günü'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi