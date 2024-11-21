Tarihin tozlu sayfalarında 21 kasım! Tarihte bugün neler yaşandı?

​Tarih her bir günün ardında önemli anlar ve dönüm noktaları bırakır. 21 Kasım da, tarihteki önemli olaylarla şekillenmiş bir gündür. Bugün, geçmişte yaşanan bu ilginç ve anlamlı olayları keşfederek bir zaman yolculuğuna çıkalım. İşte 21 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli olaylar…

Tarihte bugün öne çıkan olaylar (21 kasım): 1783 – ilk insanlı sıcak hava balonu uçuşu 21 Kasım 1783, havacılık tarihinin önemli bir dönüm noktasını işaret eder. Jean-François Pilâtre de Rozier ve François Laurent d'Arlandes, Paris'te sıcak hava balonuyla ilk kez başarılı bir insanlı uçuş gerçekleştirdiler. Bu tarihi an havacılığın gelişimi için atılan ilk adımlardan biri olarak kabul edilir. 1789 – Kuzey Karolina ABD'nin 12. Eyaleti oldu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ardından, Kuzey Karolina 21 Kasım'da Birleşik Devletler Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 12. eyaleti oldu. Bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi yapısının şekillenmesinde önemli bir adımdı. 1791 – Napoléon Bonaparte generalliğe yükseldi Fransız Devrimi'nin ardından askeri kariyerinde hızla yükselen Napoléon Bonaparte, 21 Kasım 1791'de albaylıktan generalliğe terfi etti. Bu terfi onun ilerleyen yıllarda büyük askeri zaferlere imza atacağına dair ilk işaretleriydi. 1877 – Thomas Edison pikapı tanıttı 21 Kasım 1877 Thomas Edison'un ses kayıt cihazı olan pikap ile müzik dünyasında devrim yarattığı tarihtir. Edison'ın bu buluşu, ses kaydı ve müzik teknolojilerinin temellerini atmış, zamanla sesli medya sektörünü köklü bir şekilde değiştirmiştir. 1905 – Einstein'ın E=mc² formülü yayınlandı Albert Einstein, 21 Kasım 1905'te bilim dünyasına damgasını vuran makalesini yayımlayarak enerji-kütle eşdeğerliği denklemine olan E=mc²'yi tanıttı. Bu denklem modern fiziğin temellerini atmış ve atom enerjisinin anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1919 – Mardin'in kurtuluşu Mardin 21 Kasım 1919 tarihinde işgalden kurtarılıp bağımsızlığına kavuştu. Bu önemli gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi. 1938 – Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesi'ne nakledildi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, 21 Kasım 1938'de, uzun bir devlet töreninin ardından Etnoğrafya Müzesi'ne nakledildi. Bu olay Türk milletinin Atatürk'e olan saygısını ve bağlılığını simgeleyen unutulmaz anlardan biriydi. 1955 – Bağdat paktı kuruldu Soğuk Savaş döneminde, 21 Kasım 1955'te Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında Bağdat Paktı kuruldu. Bölgesel güvenliği sağlama amacı güden bu ittifak, Orta Doğu'nun siyasi dengelerini etkileyen önemli bir adım oldu. 1969 – İlk ARPANET hattı kuruldu İnternetin atalarından biri sayılan ARPANET, 21 Kasım 1969'da Kaliforniya Üniversitesi ile Stanford Araştırma Enstitüsü arasında ilk bağlantısını kurarak dijital çağın başlangıcına zemin hazırladı. 1980 – Las Vegas otel yangını 21 Kasım 1980 tarihinde, Las Vegas'taki MGM Grand Oteli'nde çıkan yangın, 87 kişinin hayatını kaybetmesine, 650'den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Bu trajik olay, otel güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesine sebep oldu. 1985 – Reagan ve Gorbaçov Cenevre'de buluştu ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, 21 Kasım 1985'te Cenevre'deki zirvede bir araya gelerek, nükleer silahların yüzde 50 oranında azaltılması için anlaşmaya vardılar. Bu görüşme Soğuk Savaş'ın sona ermesinde önemli bir dönüm noktasıydı. 2002 – Nijerya'da çatışmalar Nijerya'da, 21 Kasım 2002'de, İslam peygamberi Muhammed hakkında yayımlanan bir yazı üzerine büyük çaplı çatışmalar patlak verdi. Bu olayda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 500'e yakın kişi yaralanmıştı. Olay, uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı. 2009 – Çin'de maden ocağı patlaması Çin'in Heilongjiang eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen patlama, 104 işçinin ölümüne sebep oldu. Bu trajik kaza Çin'de maden güvenliği sorunlarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı. 21 Kasım tarihin tozlu sayfalarında derin izler bırakmış birçok önemli olayla şekillenmiştir. Her yıl bu günde yaşananlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek adına yapılan önemli adımları ve bazen trajik olayları anımsatır. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Türkiyede 21 Kasımda neler oldu

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