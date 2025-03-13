Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde neler oldu?

13 Mart’ta tarihte yaşanan önemli olaylar, doğan ünlü isimler ve hayatını kaybedenler hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte 13 Mart’ta gerçekleşen tarihi olaylar ve bu günde doğan ya da aramızdan ayrılan önemli isimler...

13 Mart tarihinde Türkiye ve dünya genelinde yaşanan önemli olayları, doğan ve hayatını kaybeden ünlüleri, tarihi dönüm noktalarını sizler için bir araya getirdik. İşte tarihte bugün yaşananlar...

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

13 Mart 624 tarihinde, İslam peygamberi Muhammed'in komutasındaki Müslümanlar ile Mekke'nin Kureyşli paganları arasında gerçekleşen Bedir Muharebesi, tarihî bir zaferle sonuçlandı. Müslümanlar, Ebu Cehil'in liderliğindeki Kureyş ordusunu mağlup etti.

Beylerbeyi'nde restorasyonu devam eden tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, 13 Mart 1983 tarihinde gece saatlerinde çıkan yangında tamamen kül oldu. Yangın sırasında yalının yanı başındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camii'nin kubbesi de büyük hasar gördü. 1992 - Erzincan'da Richter ölçeğine göre 6.8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü.

13 Mart 1994'te İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kazada, iki Rum gemisi çarpışarak yangına neden oldu. Kazada 15 denizci hayatını kaybederken, 17 denizci ise kayboldu. Çarpışma sonucu denize yayılan petrol, büyük bir çevre kirliliğine yol açtı ve Boğaz'ın ekosistemini olumsuz etkiledi. 1996 - Efes Pilsen basketbol takımı Koraç Kupası'nı aldı.

13 Mart 2016'da Ankara'nın Güvenpark bölgesinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti. Patlama, sabah saatlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrasında meydana geldi.

TARİHTE BUGÜN KİM DOĞDU?

13 Mart 1919'da dünyaya gelen Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu 2009'da hayatını kaybetti.

Aktris Hande Katipoğlu 13 Mart 1982'de dünyaya geldi.

Basketbolcu Erkan Veyseloğlu 13 Mart 1983'te doğdu.

Halterci Taner Sağır 13 Mart 1985'te dünyaya geldi.

Yazar ve düşünür Kemal Tahir

13 Mart 1910'da İstanbul'da doğan ve 21 Nisan 1973'te aramızdan ayrılan Kemal Tahir, Türk romanının en üretken isimlerinden biri olarak, toplumu anlamak ve anlatmak için kalemiyle büyük bir mücadelenin içinde yer aldı. Sol dünya görüşü doğrultusunda, Marksizm'i Türk toplumunun özel yapısına uyarlamaya çalışarak eserlerinde derin bir toplumsal analiz sundu. 1930'ların sonlarından 1970'lerin başlarına kadar süren yazarlık serüveninde, birbirinden güçlü karakterlerle Türk insanının dramını ve toplumsal sorunlarını derinlemesine inceledi. Kemal Tahir'in edebiyatı, sadece bir dönem değil, Türk toplumunun tüm kültürel yapısını sorgulayan, toplumsal yapıyı anlamaya yönelik cesur bir girişimdi.

Melih Cevdet Anday

13 Mart 1915'te dünyaya gelen ve 2002'de aramızdan ayrılan Melih Cevdet Anday şiir roman, tiyatro ve deneme alanındaki eserleriyle Türk edebiyatına damgasını vurdu. 13 Mart 1915'te Çanakkale'de doğan Anday, Garip Akımı'nın öncüsü olarak Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat ile birlikte Türk şiirini yenilikçi bir anlayışla dönüştürdü. Ancak zamanla Garip Akımı'ndan ayrılarak, özgün felsefi şiir anlayışını "Kolları Bağlı Odysseus" ile başlattı. UNESCO'nun 1971 yılında onu Cervantes, Dante ve Tolstoy gibi büyük edebiyatçılarla aynı düzeyde görmesi, onun edebiyat dünyasındaki yerini perçinledi. Melih Cevdet Anday, hem şiirleriyle hem de düşünsel katkılarıyla Türk edebiyatının önemli bir mihenk taşı oldu.

Ercan Saatçi

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da doğmuş, Türk müziğinin önemli isimlerinden biridir. Küçük yaşlarda müzikle tanışmış ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almıştır. 1990'lı yıllarda Grup Vitamin'i kurarak büyük başarı yakalamış, ardından solo kariyerine adım atmıştır. 1995'te "Sayenizde" albümünü çıkaran Saatçi, 600'ün üzerinde şarkı sözü yazmış, 400'ün üzerinde beste yapmıştır. Ayrıca, televizyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış ve müzik şirketi kurmuştur. Bugün hâlâ müzik ve televizyon kariyerine devam etmektedir.

TARİHTE BUGÜN KİM ÖLDÜ?

1870'de Kurtuluş Savaşı komutanlarından Cevat Çobanlı 13 Mart 1938'de hayata gözlerini yumdu.

1910'da doğan dublaj sanatçısı ve yazar Adalet Cimcoz 13 Mart 1970'te yaşamını yitirdi.

1915'de dünyaya gelen ressam Cihat Burak 13 Mart 1994'te hayatını kaybetti.

1936'da dünyaya gelen yazar Erol Toy 13 Mart 2021'de aramızdan ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi