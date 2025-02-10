Teşkilat Altay kimdir? Teşkilat dizisinin sevilen yüzü Tolga Sarıtaş kimdir,kaç yaşında?

Teşkilat dizisinin yeni sezonuna Yüzbaşı Altay karakteri katıldı. Teşkilat, 7 Mart 2021’de ekranlara gelmeye başlayan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na bağlı özel bir ekibin aksiyon dolu hayatını konu alan Türk dizisidir. Peki, dizide Yüzbaşı Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin yeni sezonunda Yüzbaşı Altay karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin yeni sezonuna katılan oyuncular, izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Peki ama Yüzbaşı Altay kimdir? Teşkilat dizisindeki Tolga Sarıtaş kimdir?
Tolga Sarıtaş kimdir?
30 Mayıs 1991'de İstanbul'da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Liseyi bitirdikten sonra tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda oyunlarda rol aldı.
Ayrıca baterist ve gitarist olarak da müzik grubu ile sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak beğeni topladı. Daha sonra Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı.
İyice ünlenen genç oyuncu 2017'de vizyona giren kitap serisi uyarlaması Kötü Çocuk filminde baş karakter Meriç Tuna'yı canlandırdı.
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