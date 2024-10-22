Bakan Memişoğlu: 25 Eylül’de olağanüstü bir denetim yaptık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ’yenidoğan’ çetesine yönelik “ İlgili hastanelere 25 Eylül 2023’te anlık olarak olağanüstü denetim yaptık, dosyaların birçoğu bu aşamada elde edilmiş oldu“ dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'nda gündemdeki 'yenidoğan' çetesine dair açıklamalarda bulundu

27 Mart'ta CİMER'e şikayetlerin başvuru oluşturulduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

İlk olarak 27 Mart 2023'te olayla ilgili CİMER'e bir ihbar geliyor. Elimizde somut deliller olması için 5 Mayıs'ta emniyeti devreye soktu. Emniyette 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet başsavılığından teknik ve fiziki takip ve telefon dinlenmesi için izin alıyor. Bu süreçte yaklaşık 300 kişi dinlendi.

"25 Eylül'de olağanüstü denetim yaptık"

Emniyet ile hep işbirliği içinde çalışıldı. Bebeklerle ilgili şüpheden bahsedildiğinde hemen bizim arkadaşlarımıza 'denetime çıkın' deniliyor. Bizim ekiplerimiz de 25 Eylül'de nereye gidileceği bildirilmeden denetime çıkılıyor. 28 Eylül'de de onların üzerine düştüğümüz belli olmasın diye komisyon oluşturduk.

Kaynak: AA