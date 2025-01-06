Kış mevsiminde tiroid iltihabına dikkat!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sıklıkla karşılaştığımız soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar, vücudumuzun savunma sistemini zayıflatarak farklı organlara da sıçrayabiliyor.
Bu organlardan biri de metabolizmamızın düzenlenmesinde önemli rol oynayan tiroid bezidir.
Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının tiroid bezine ulaşmasıyla iltihaplanmalar görülebilir.
Tiroid bezi iltihaplanması nedir?
Tiroid bezi iltihaplanması, tıbbi olarak "tiroidit" olarak bilinir. Bu hastalık, tiroid bezinin enfeksiyon ya da bağışıklık sistemi kaynaklı olarak şişmesi durumudur. Tiroidit, özellikle Hashimoto hastalığı gibi otoimmün hastalıklarla ilişkilidir.
Kış mevsiminde vücut, soğuk havaların etkisiyle bağışıklık sistemini daha fazla çalıştırarak bu hastalıkları tetikleyebilir.
Tiroid iltihabının belirtileri nelerdir?
Boyun bölgesinde ağrı ve hassasiyet: Tiroid bezi bulunduğu bölgede ağrı ve hassasiyete neden olabilir.
Yutma güçlüğü: İltihaplanma nedeniyle yutma sırasında zorlanma yaşanabilir.
Ses kısıklığı: Ses tellerine baskı yaparak ses kısıklığına yol açabilir.
Ateş: Vücut sıcaklığında artış görülebilir.
Halsizlik ve yorgunluk: Genel bir halsizlik ve yorgunluk hissi oluşabilir.
Kilo kaybı: İştah kaybı ve metabolizma hızındaki artış nedeniyle kilo kaybı görülebilir.
Kış mevsiminde tiroid iltihabından nasıl korunabiliriz?
Bağışıklık sistemini güçlendirmek: Düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz yaparak bağışıklık sistemini güçlendirmek önemlidir.
Sıcak tutunmak: Soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak için yeterli kıyafet giymek gerekir.
Enfeksiyonlardan korunmak: Kalabalık ortamlardan uzak durmak, elleri sık sık yıkamak ve maske takmak gibi önlemler almak enfeksiyon riskini azaltır.
Düzenli kontrol: Tiroid hastalıkları olan kişilerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri önemlidir.
Kış mevsiminde tiroid iltihabı, erken teşhis ve tedavi edildiğinde komplikasyon riski azaltılabilir.
Yukarıda belirtilen belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız mutlaka bir endokrinoloji uzmanına başvurmanız önemlidir.
Sağlıklı bir kış mevsimi geçirmeniz dileğiyle!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi