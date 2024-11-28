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Konya’da 28 Kasım nöbetçi eczaneler açıklandı!

Konya’da 28 Kasım nöbetçi eczaneler açıklandı!
​Konya Eczacılar Odası, 28 Kasım Perşembe günü için nöbetçi eczanelerin listesini paylaştı.

Konya'da ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için hizmet verecek nöbetçi eczanelerin bilgileri belli oldu. Vatandaşlar, acil ilaç ihtiyaçlarını bu eczanelerden karşılayabilecek.

                İşte Konya 28 Kasım Çarşamba günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

Konya tourism

ÇUMRA

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27D SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ZİRVE İŞ MERKEZİ ALTI)

351 93 86

Selçuklu

İREM

NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.HULUSİ BAYBAL CADDESİ HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK NO:1D SELÇUKLU

(OTEL BERA YANI MEDAŞ KARŞISI)

237 08 63

Meram- Selçuklu

SEVİM

NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.HULUSİ BAYBAL CADDESİ HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK NO:1D SELÇUKLU

(OTEL BERA YANI MEDAŞ KARŞISI)

247 62 62

Meram

UFUK

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM

(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)

324 51 64

Karatay

SEDA TELLİOĞLU

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2D KARATAY

(2 NOLU ASM KARŞISI, İL JANDARMA, METRO MARKET, GESAŞ ARKASI)

235 03 10

Meram-Selçuklu

TUĞBA SARIGÜL

YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:15B MERAM

(MERAM BELEDİYESİ YANI, GAZZE CADDESİ ÜZERİ)

501 55 00

Meram- Karatay

İBNİ SİNA

AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1C KARATAY

(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

352 56 13

Selçuklu

MENEKŞE

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:9F SELÇUKLU

(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

246 23 71

Selçuklu

NATURA

MALAZGİRT MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:44A SELÇUKLU

(EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)

265 60 06

Selçuklu

AKASYA

YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU

(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)

265 35 75

Selçuklu

MERAM

BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ KIVILCIM İŞ MERKEZİ NO:11G SELÇUKLU

(KIVILCIM KIZ YURDU ALTI)

322 55 60

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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