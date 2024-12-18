Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Uluslararası topluma iş birliği çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.
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