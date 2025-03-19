Seçim Ne Zaman: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ne Zaman?

2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından, bir sonraki seçim tarihi merak ediliyor. Türkiye’de yürürlükte olan anayasal düzenlemelere göre, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri beş yılda bir yapılıyor. Bu doğrultuda, olağan koşullar altında yeni seçimlerin 2028 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ne Zaman?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz kesin bir tarih açıklamasa da mevcut seçim yasalarına göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin en geç 14 Mayıs 2028 Pazar günü yapılması öngörülüyor.

Anayasa'ya göre, seçimler görev süresinin dolmasından önceki son Pazar günü gerçekleşiyor. Bu nedenle, 2028 seçimlerinin de bu tarihe denk gelmesi bekleniyor.

Erken Seçim Olur mu?

Mevcut seçim takvimine göre seçimlerin 2028'de yapılması planlanıyor. Ancak erken seçim ihtimali her zaman gündeme gelebilir.

Anayasal düzenlemelere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması durumunda seçim tarihi öne çekilebilir. Böyle bir durumda, yeni seçim tarihi Resmî Gazete'de yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılır.

SEÇİM KANUNU MADDE 3 NEDİR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Madde 3 Şu Şekildedir:

Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması

MADDE 3 – (Değişik: 25/4/2018-7140/3 md.)

(1) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

(2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

(3) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

(4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete'de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

(5) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıl veya daha az süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle birlikte yapılır.

(6) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kırkbeş gün içindeki son Pazar günü yapılır. Bu şekilde seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz.

(7) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.