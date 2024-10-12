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1922 Konyaspor dönüm maçında

1922 Konyaspor dönüm maçında
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un; TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden pilot takımı 1922 Konyaspor, sezonun dönüm maçlarından birisine çıkıyor.

İçinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunun ilk 5 haftalık periyodunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, hızlı bir şekilde çıkışa geçmenin yollarını arıyor. 

Sıradaki rakip Alanya

1922 Konyaspor, ligin 6. haftasında Alanya 1221'in konuğu olacak. Lige kötü bir başlangıç yapan Akdeniz ekibi, şu ana kadar olan süreçte çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Akdeniz ekibi 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor. 

Kritik maç ne zaman?

Her iki takım için de kritik öneme sahip olan bu maçın günü ve saati de merak konusu oldu. Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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