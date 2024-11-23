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Alassane Ndao: Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz

Alassane Ndao: Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz
Konyaspor’un hücum oyuncusu Alassane Ndao, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacakları Hatayspor maçını önemli bir 3 puan olarak gördüklerini, 3 puanı almayı çok istediklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın kendi evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao, Hatayspor maçına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Ndao, "Milli takım arasında çok iyi çalışmalar yaptık. Çalışmalarımıza da son sürat devam ediyoruz. Hatayspor maçını önemli bir 3 puan olarak görüyoruz. Bu 3 puanı almayı çok istiyoruz. Gerçekten bizim için çok değerli ve önemli bir maç. İyi bir hazırlık sürecinden sonra 3 puan bizi çok mutlu edecek” dedi.

"Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz”
Takım olarak bu sezon ligde hak ettikleri yere kısa sürede gelmek için çok çalıştıklarını ifade eden Ndao, "Takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek, gol atmaya devam etmek istiyoruz. Ben ise takıma yardımcı olabilmek istiyorum. Gerçekten iyi transferlerle kurulmuş bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu sene en iyisini vererek her geçen gün katkı sağlayarak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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