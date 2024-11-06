PFDK kararını bugün açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın kararlarını gün içinde açıklayacak.
Anadolu Kartalı Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i ağırlarken; bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi, saha olayları nedeniyle de 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmişti.
Öte yandan Konyaspor Başkan Yardımcısı Osman Baharoğlu da hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 5 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
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