Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. Eşleşme sonucuna göre çeyrek finalde derbi mücadelesi oynanacak. İşte ayrıntılar ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un eşleşmeleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Kurada grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.
EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL:
Trabzonspor-Bodrum FK
Konyaspor-İskenderunspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Beşiktaş-Göztepe
YARI FİNAL
Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray
MAÇLAR NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
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