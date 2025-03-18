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18 Mart günü ne, önemi ne? 18 Mart’ta ne oldu?

18 Mart günü ne, önemi ne? 18 Mart’ta ne oldu?
Her yıl 18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü olarak anılıyor. I. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve mücadele ruhunun bir örneği olarak anlatılıyor.

18 Mart tarihi, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü olarak her yıl çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. Bağımsızlık ve mücadele ruhunun bir örneği olan Çanakkale Zaferi, geçmişten günümüze uzanan tarihi bir gün. 

18 MART NE GÜNÜ, ÖNEMİ NE?
18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü olarak kutlanıyor. 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nda kazandığı cephelerden biri olan Çanakkale Cephesi'nde 18 Mart 1915 yılında kazanılan zafer her yıl kutlanırken şehit düşen 250 bin askerimizde anılıyor. 

Bağımsızlık ve mücadele ruhunun öne çıktığı bu zafer, her yıl Türkiye'nin dört bir yanında anma programı ve etkinliklerle hatırlanıyor. Çanakkale Zaferi tarihsel bağlamda da Türk halkının umutsuzluktan umuda geçişin ve bağımsızlık ateşinin yeniden ateşlendiği bir dönüm noktası olarak görülüyor.

18 MART 1915'TE NE OLDU?
18 Mart 1915, Çanakkale Deniz Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlandığı kritik öneme sahip bir zaferdir. İtilaf Devletleri, İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı saf dışı bırakmak ve boğazları kontrol altına almak için 19 Şubat'ta saldırılara başlamış, 17 Mart'ta ise saldırılar yoğunlaşmıştı. Ancak 18 Mart'ta Amiral de Robeck komutasındaki İngiliz ve Fransız donanması askerimizin savunması karşısında büyük bir hezimete uğradı.Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar, Queen Elizabeth gibi güçlü savaş gemilerini devre dışı bırakarak savaşın seyrini değiştirdi. 

İtilaf Devletleri'nin denizdeki başarısızlığı 25 Nisan'da Gelibolu Yarımadası'na kara çıkarmasına yol açsa da yine Türk askerinin direnişiyle karşılaşan düşman kuvvetleri, 9 Ocak 1916'da Çanakkale'yi terk etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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