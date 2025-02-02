2025 anneler günü ne zaman? Hangi Gün? 2025 Anneler Günü tarihi

2025 yılında Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
Anneler Günü'nün Kökeni
Anneler Günü geleneği, Antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Modern anlamda ise Anneler Günü, ABD'de Anna Jarvis tarafından 1908 yılında annesini anmak amacıyla başlatılmıştır. 1914 yılında ABD Kongresi tarafından resmî olarak kabul edilerek ülke çapında kutlanmaya başlanmıştır.
Bugün dünya genelinde farklı tarihlerde kutlansa da Anneler Günü, annelere duyulan sevgi ve minnettarlığı ifade etmek için önemli bir gün olarak kabul edilmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi