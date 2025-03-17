Aksaray’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle yarın Aksaray’da bazı mahallelerde su kesintisi yapacak.

18 Mart 2025 Salı günü gerçekleştirilecek kesinti, hangi mahalleleri kapsayacak ve ne kadar sürecek? Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisi saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su kesintisi öncesinde gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Güncel su kesintisi bilgileri için Aksaray Belediyesi'nin resmi web sitesi veya iletişim kanalları takip edilebilir.

Aksaray'da Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler

Hacı Hasanlı, Taşpazar, Meydan, Hamidiye, Yeni Sanayi, Büyük Bölcek, Küçük Bölcek, Tacin, Laleli ve Nakkaş Mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında,18 Mart 2025 Salı günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir.

Vatandaşların beklenmedik su kesintisi yaşamaması için Aksaray Belediyesi'nin internet sitesinden mahalle mahalle güncel kesinti bilgileri paylaşılmaktadır.

İşte Aksaray'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar: TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi