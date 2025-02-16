Ankara’ya kar geri dönüyor! Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Sincan, Mamak ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Ankara’ya kar geliyor. Yeni haftayla birlikte başkentte lapa lapa kar yağışı etkili olacak. Çankaya hava durumu, Keçiören hava durumu, Sincan hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Ankara’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Ankara’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Sincan, Mamak ve diğer ilçelerin hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Ankara'nın 5 günlük hava durumu. Ankara Hava Durumu | Yağış Var mı? Başkent Ankara, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. İlçelere göre hava koşulları değişiklik gösterecek. Ankara Hava Durumu | Kar Hangi İlçelerde Görülecek? 19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar daha da düşecek ve Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Nallıhan ve Ayaş gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı etkili olacak. Ankara genelinde ise hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların -12°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyarıyor. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12° Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10° 18 Şubat 2025 Salı Ankara hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5° 19 Şubat 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0° Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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