Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Orta Doğu'nun en önemli ticaret, turizm ve teknoloji merkezlerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, yedi ayrı emirliğin birleşmesiyle oluşan dinamik bir yapıya sahiptir. Ülkenin uluslararası alanda en çok bilinen şehri Dubai olsa da, yönetimsel ve siyasi merkez farklı bir noktada konumlanmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi başkenti hangi şehirdir?

Ülkenin hem en büyük yüz ölçümüne sahip emirliği olan hem de federal hükümetin merkezi sayılan bu şehir, diplomatik ilişkilerin ve stratejik kararların kalbidir. Aynı zamanda geniş bulvarları, modern mimarisi ve kültürel simgeleriyle de tanınan bu merkez, ülkenin yönetim merkezi olma özelliğini kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.

Cevap: Abu Dabi (Abu Dhabi)

