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Burdur hava durumu! Burdur’a kar yağacak mı? Ayaz var -8 derece

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Burdur hava durumu! Burdur’a kar yağacak mı? Ayaz var -8 derece

Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı yer yer Anadolu şehirlerini de beyaza bürüdü. Burdur'da eksi değerlere düşen hava sıcaklığı kar beklentisini artırdı.

Burdur hava durum!

Meteoroloji Burdur için tahminlerini güncelledi. İşte Burdur için 5 günlük hava tahmini…

Burdur 5 günlük hava durumu: 

13 Şubat Perşembe günü; Burdur'da sisli bir hava etkili olacak. Soğuk şiddetini artıracak ama şehir merkezi için kar yağışı beklentisi yok. . Perşembe günü Burdur'da termometrelerin -8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

14 Şubat Cuma günü; Burdur'da hava sıcaklığı biraz yükselecek ama eksi değerler hissedilmeye devam edecek.  Kar yağışı beklenmiyor ama sis etinkisini sürdürecek.

15 Şubat Cumartesi günü; Burdur'da yine sis ve soğuk etkili olacak. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

16 Şubat Pazar günü; Burdur'da sis var ve sıcaklık değerlerindeki yükseliş devam edecek.

17 Şubat Pazartesi günü; Burdur'un hava durumunda büyük bir değişiklik olmayacak. Yeni haftaya yine sisle başlayacak Burdurlular en yüksek sıcaklığı 12 derece ile hissedecek. 

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