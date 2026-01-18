Evliliklerde altın yıl kaçıncı yıldır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Aile birliğinin ve sadakatin en büyük sembollerinden biri olan evlilik yıldönümleri, geleneksel olarak farklı değerli madenler ve sembollerle isimlendirilir. Bu gelenek, evliliğin geçen yıllarla birlikte daha da değerlendiğini ve dayanıklılığının arttığını vurgulamak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Evliliklerde büyük bir onur ve bağlılık nişanesi kabul edilen "Altın Yıl" kaçıncı yıl kutlamasıdır?

Evliliğin ilk yıllarında daha mütevazı sembollerle başlayan bu yolculukta (örneğin 25. yıl "Gümüş Yıl" olarak anılır), yarım asırlık bir birlikteliği temsil eden döneme geçildiğinde en kıymetli madenlerden biri olan altın kullanılır. Bu kutlama, çiftin birlikte geçirdiği 50 yılı, yani yarım asrı geride bırakmalarını temsil eder. Dünyanın pek çok kültüründe bu özel yıl, aile bağlarının en sarsılmaz olduğu, sabır ve sevginin altına dönüştüğü an olarak kabul edilir.

Cevap: 50. yıl

Kaynak: Haber Merkezi