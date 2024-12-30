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Ginger shot nedir? Nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

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Ginger shot nedir? Nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?
Hızla popülerleşen ginger shot, bağışıklığı güçlendiren ve enerji veren doğal bir içecek. Peki nasıl yapılır ve neye iyi gelir?
Son yıllarda sağlık dünyasında sıkça duyulan ginger shot, taze zencefil kökü, limon suyu ve bazen bal ya da elma gibi malzemelerle hazırlanan yoğun bir karışımdır.
 
Küçük miktarda tüketilen bu karışım, etkisiyle büyük fark yaratır.
 
Ginger shot nasıl yapılır?
 
Ginger shot hazırlamak oldukça kolaydır.
 
İşte tarifi:
 
Malzemeler: 1 adet taze zencefil (yaklaşık 5 cm), 1 limonun suyu, isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı bal.
 
 
Hazırlık:
 
1. Zencefili rendeleyin ya da küçük parçalar halinde doğrayın.
 
2. Blenderda limon suyu ve bal ile karıştırın.
 
3. Karışımı süzgeçten geçirerek küçük bir bardakta servis edin.
 
Faydaları Nelerdir?
 
Bağışıklık Sistemi: Antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle hastalıklara karşı koruma sağlar.
 
Enerji Verir: Yorgun hissettiğiniz anlarda hızlı bir enerji desteği sunar.
 
 
Sindirim Sistemini Destekler: Mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır.
 
Enflamasyonu Azaltır: Zencefilin doğal iltihap giderici etkisi vardır.
 
Günün hangi saatinde tüketilmeli?
 
Sabahları aç karna tüketildiğinde etkisi daha hızlı hissedilir. Ancak tadı yoğun olduğu için yavaş içilmesi önerilir.
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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