Hangisi gerçek bir meslek değildir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Dünya genelinde iş kollarını incelediğimizde, bazen "Yok artık, bu da mı bir meslek?" dediğimiz çok şaşırtıcı uğraşlarla karşılaşabiliyoruz. Bazı meslekler çok niş ihtiyaçlardan doğarken, bazıları ise kulağa gerçekçi gelse de aslında uydurulmuş terimlerdir.

Hangisi gerçek bir meslek değildir?

Seçeneklerdeki mesleklerin gerçekliğini inceleyelim:

Dinozor İskeleti Temizleyicisi: Müze ve araştırma merkezlerinde çalışan paleontoloji teknisyenlerinin gerçek bir işidir. Hassas fırçalarla fosilleri tozdan ve kirden arındırırlar.

Yılan Sütü Sağıcı: Yılanların zehri, panzehir ve ilaç yapımında kullanılır. Bu zehri sağan kişilere profesyonel olarak bu isim verilir.

Profesyonel Yas Tutucu: Antik çağlardan beri süregelen bir gelenektir; bazı kültürlerde cenazelerin daha kalabalık ve duygulu geçmesi için para karşılığı ağlayan ve yas tutan kişiler tutulur.

Ancak, asansörlerde çalan müzikler genellikle genel yayın yapan listelerden veya kurumsal ses sistemlerinden seçilir. Bu müzikleri sadece bir asansörün içine özel olarak kürate eden, bunu kendine ait bir uzmanlık alanı ve meslek haline getirmiş biri literatürde bulunmamaktadır.

Cevap: Asansör içi müzik küratörü.

Kaynak: Haber Merkezi