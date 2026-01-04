İnsandan insana gerçekleştirilen başarılı ilk kalp nakli hangi yıl yapılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Tıp tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu operasyon, cerrahinin sınırlarını zorlayan bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçmiştir.
İnsandan İnsana Gerçekleştirilen Başarılı İlk Kalp Nakli Hangi Yıldır?
Cevap: İnsandan insana ilk başarılı kalp nakli 1967 yılında gerçekleştirilmiştir.
Operasyonun öne çıkan detayları şunlardır:
-
Tarih: 3 Aralık 1967
-
Doktor: Güney Afrikalı cerrah Dr. Christiaan Barnard.
-
Hastane: Cape Town'daki Groote Schuur Hastanesi.
-
Hasta: 54 yaşındaki Louis Washkansky (Hasta, operasyondan 18 gün sonra akciğer iltihabı nedeniyle hayatını kaybetse de, nakledilen kalbin çalışması tıp dünyasında "başarılı bir nakil" olarak kabul edilmiştir)
