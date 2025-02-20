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Leyla 22. Bölüm Tek Parça Full İzle! NOW Leyla son bölüm izle!

Leyla 22. Bölüm Tek Parça Full İzle! NOW Leyla son bölüm izle!
Leyla 22. Bölüm NOW ekranlarında 19 Şubat 2025 günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Leyla dizisinin 22. bölümünü tek parça ful izleyebileceğiniz link haberimizde.

NOW TV'de yayınlanan Leyla dizisinin son bölümünde neler yaşandığı, izleyicilerin merakını uyandırdı. Leyla dizisinin dikkat çeken konusu ve etkileyici oyuncu kadrosu hakkında tüm detayları derledik.

Yeni bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Leyla dizisinin 22. bölümüne ulaşabileceğiniz izleme linki haberimizde!

 

LEYLA 22. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un hamileliğinin bir oyun olduğunu düşünerek harekete geçer. Tufan, Leyla'nın yönlendirmesiyle Nur'dan DNA testi ister. Nur yaşanan olayların ardından bir magazin figürüne dönüşür. Civan ise Leyla'nın açıkladığı büyük sırla şoka uğrar.

Nur ve Leyla'nın karşı karşıya geldiği gerilim dolu finalde yaşanacak sürpriz gelişme herkesi şaşkına çevirecektir.

NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Leyla dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Dizinin son bölümünü (yeni bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde.

İşte NOW Leyla 21. bölüm izle dizi izle linki. 

LEYLA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Leyla dizisi oyuncuları şu şekildedir; Cemre Baysel - Leyla, Alperen Duymaz - Civan, Gonca Vuslateri - Nur, Yiğit Kirazcı - Mali, Halil İbrahim Ceylan - Tufo, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant, Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran, Cengiz Bozkurt.

LEYLA 22 . BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM) İZLE

Leyla dizisinin NOW'da 19 Ocak 2025 Çarşamba günü yayınlanan 22. bölümü (son bölüm) aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

LEYLA 22. BÖLÜM İZLE

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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