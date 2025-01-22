Miraç Kandili ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde Oruç Tutmanın Sevabı Nedir? Miraç kandili ne zaman?

Üç ayların başlamasıyla birlikte, manevi atmosferin yoğunlaştığı mübarek geceler de idrak edilmeye başlandı. Regaib Kandili’nin kutlanmasının ardından, gözler üç ayların diğer önemli gecelerinden biri olan Miraç Kandili’ne çevrildi. Miraç Kandili, Müslümanlar için ibadet ve dua ile geçirilen anlamlı bir gece olmasının yanı sıra, nafile oruç tutma vesilesi olarak da değerlendirilir. Peki, 2025 yılı Miraç Kandili orucu hangi gün tutulacak? Miraç kandili ne zaman, kandilde oruç tutulur mu? İşte o soruların yanıtı...

Miraç Kandili yaklaşırken, bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Miraç Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri ve bu özel geceyi ihya etmenin yolları sıkça merak ediliyor. Özellikle, "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulmalı, kaç gün oruç tutmalı, nasıl niyet edilir?” soruları gündemde yer alıyor. İşte bu anlamlı geceye dair ibadet önerileri ve oruçla ilgili detaylar…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Miraç Kandili, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği kutlu gece olarak anılır. Dini kaynaklarda, bu gecede oruç tutulması gerektiğine dair doğrudan bir bilgi yer almasa da, Receb ayının 27. günü olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde müminler genellikle gündüz oruç tutup, geceyi ibadet ve dualarla geçirerek değerlendirir.

Bu anlamlı günün gündüzünde oruç tutmanın, Allah katında büyük bir fazilete sahip olduğu pek çok İslam alimi tarafından ifade edilmiştir.

2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek. Bu önemli günde, dileyenler gündüz oruç tutarak, gece ise Miraç Kandili'nin manevi atmosferini ibadetlerle yaşayabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, İslam alemi için büyük bir anlam taşıyan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) gökyüzüne yükseldiği geceyi simgeler. Hicri takvimde Recep ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gün, Miladi takvimde her yıl değişkenlik gösterir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü akşamı idrak edilecek. Bu manevi gece, dualar ve ibadetlerle değerlendirilerek Allah'a yakınlaşmak için önemli bir fırsat sunar.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere ağırlık verilmesi, İslam alimleri tarafından önemle tavsiye edilmektedir. Bu özel geceye değer katacak ibadetlerden biri de oruç tutmaktır.

Peygamber Efendimiz (sav), bu konuda şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Recep ayında oruç tutarsa, Allah Teâlâ ona üç büyük lütuf bahşeder. İlki, geçmişteki günahlarını bağışlar. İkincisi, hayatının geri kalanında onu koruma altına alır. Üçüncüsü ise mahşer günü susuzluktan emin olur." (Gunye, 1/181-182).

Kur'an-ı Kerim'de Miraç Kandili'ne özel bir oruç farz kılınmamış olsa da, bu gece nafile oruç tutmak teşvik edilen ibadetlerden biridir. Bu doğrultuda, dileyen herkes Miraç Kandili'nde oruç tutarak bu kutlu geceyi manevi açıdan zenginleştirebilir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR 2025?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesidir. Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece idrak edilecek Miraç Kandili, Pazartesi günü tutulabilir.

Bir hadis-i şerif meali:

"Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.” [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULMALI?

Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, tercihlerine göre bir veya iki gün oruç tutabilirler. Kandil günü oruç tutmak en yaygın uygulamadır, ancak sevap kazanmak için kandil gecesi ve sonrası gün de oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) hadis-i şeriflerinde Müslümanlara müjde olarak bildirilmiştir. Enes bin Malik'ten (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep ayında bir gece vardır ki o gece ibadet eden kişiye yüz yıllık sevap yazılır. Bu gece, Recep ayının bitmesine üç gece kaladır.”

Miraç gecesini namaz, zikir, istiğfar ve dualarla ihya eden bir Müslüman'ın ertesi gün oruç tutması, ayrı bir anlam taşır. Rivayetlere göre, Recep ayının yirmi yedinci gününde verilen sadaka ve tutulan oruç büyük bir sevap vesilesidir. Bu konuda bir başka hadis-i şerifte şu şekilde buyrulmuştur: "Kim Recep ayının yirmi yedinci gününde oruç tutar ve o gün sadaka verirse, Allah Teâlâ ona bin sevap yazar ve iki bin köle azadı sevabı verir.” Ayrıca Ebu Hureyre'den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurur: "Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış aylık orucun sevabı yazılır. Çünkü o gün, Cebrail (a.s) ilk vahyi Nebi'ye (S.A.V) getirmiştir.”

Peygamber Efendimiz (S.A.V) başka bir hadis-i şerifinde de Miraç Kandili'ne işaret ederek şöyle buyurmuştur: "Recep ayında bir gece vardır ki (Miraç Gecesi - 27. Gece), o gecede ibadet eden ve sabahında oruç tutan kişinin yaptığı dualar kabul edilir.”

Bu hadislerden hareketle, Miraç gecesini ibadetle geçirmek ve ardından gündüz oruç tutmak, Müslümanlar için hem büyük bir sevap hem de manevi bir arınma vesilesi olarak tavsiye edilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Allah-u Teala ile buluştuğu ve bu özel gecede ümmete 5 vakit namazın hediye edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Aynı zamanda şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi ile Bakara Suresi'nin son iki ayetinin indirilmesi de bu gecenin manevi anlamını artırır.

Oruç ise İslam dininde büyük bir yere sahip olan, nefsi terbiye eden ve Allah'ın nimetlerini daha iyi kavramayı sağlayan önemli bir ibadettir. Oruç yalnızca aç kalmaktan ibaret değildir; aynı zamanda göz, dil ve tüm uzuvlarla günahlardan uzak durmayı ve ruhu arındırmayı da içerir. Bu yönüyle oruç, Allah'a olan şükrün ve bağlılığın en güzel ifade yollarından biridir.

Oruç tutarken niyet, kalpten gelmelidir. Kalpte niyet bulunması yeterli olmakla birlikte, bu niyeti sözle ifade etmek de tercih edilebilir. Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyen bir kişi şu şekilde niyet edebilir:

"Allah'ım, senin rızan için oruç tutmaya niyet ettim.”

"Allah'ım, senin rızan için Miraç orucumu tutmaya niyet ettim.”

Bu niyetlerle, hem dil hem kalp bir olur ve oruç ibadeti daha anlamlı hale gelir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN AÇILIR?

Miraç Kandili orucunu, akşam ezanının okunmasıyla birlikte açabilirsiniz. Oruç açılırken bir bardak su ve dua ile iftar yapmak tavsiye edilir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili vesilesiyle o günü ibadet ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar ikamet ettikleri şehirlerin sahur ve imsak saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı listeye göre 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi'ye bağlayan günün imsak saatleri şöyle;

İstanbul'da imsak saati 06:45, akşam ezanı ,Ankara'da imsak saati 06:28, akşam vakti 18:08, İzmir'de imsak 06:50, akşam vakti 18:34, Konya'da ise imsak 06:27, akşam vakti 18:14 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi