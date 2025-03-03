Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2025?

Ramazan Bayramı, mübarek ayın ilk günlerinde merak konusu oldu. Oruç ibadetlerinin yerine getirildiği bu ay içerisinde milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramını da idrak etmenin mutluluğunu yaşayacak. Akraba ziyaretleri, şehir dışı planları gibi ihtimaller içinse bayram ne zaman sorusunun cevabı önem arz edecek. 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet İşler tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...

Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve 9 gün mü olacak sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Oruç ibadetinin bir nevi taçlandırıldığı günleri ifade eden Ramazan Bayramı, Diyanet'in dini günler takvimi tarafından, hangi günlerde başlayıp biteceği hususunda çerçevelendirildi. Peki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı? Bayram tatili ne zaman idrak edilecek? İşte, Konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar... 2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde; 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün) 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün) 01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün) BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Bu sene Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Ramazan Bayramı toplam 3 gün olduğu için bayram tatilinin de 3 gün sürmesi bekleniyor. Kaynak: Haber Merkezi

#Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2025? #Ramazan Bayramı ne zaman?

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!