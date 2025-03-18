Seyit Onbaşı’nın Taşıdığı Mermi Kaç Kiloydu? Seyit Onbaşı Mermiyi Taşırken Ne Demiştir? Seyit Onbaşı’nın Boyu ve Kilosu Ne Kadardı?

Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı, tarihe damgasını vuran kahramanlıklarıyla hatırlanıyor. 110. yıl dönümünde Çanakkale Zaferi yeniden anılırken, Seyit Onbaşı’nın hayatına ve taşıdığı top mermisinin büyüklüğüne olan ilgi arttı. Seyit Onbaşı, büyük bir güçle kaldırdığı top mermisiyle savaşın seyrini değiştirmiş ve tarih sayfalarında adını altın harflerle yazdırmıştır. Peki, Seyit Onbaşı kimdir? Taşıdığı mermi ne kadar ağırdı? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü? İşte, Seyit Onbaşı’nın hayat hikayesi ve fiziksel özellikleri...

Çanakkale Zaferi'nin en bilinen isimlerinden biri olan Seyit Onbaşı, taşıdığı devasa top mermisiyle tarih yazdı. 1. Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale Cephesi'ndeki kahramanlığıyla adını altın harflerle tarihe kazandıran Seyit Onbaşı, savaşın seyrini değiştiren kritik bir rol üstlendi. Bu yazıda, Seyit Onbaşı'nın hayatı, kahramanlıkları ve fiziksel özellikleri hakkında merak edilenleri bulabilirsiniz.

Seyit Onbaşı Kimdir? Seyit Onbaşı Nereli, Kaç Yaşındaydı?

Seyit Ali Çabuk veya daha bilinen adıyla Seyit Onbaşı (Eylül 1889 - 1 Aralık 1939), I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde mücadele eden bir Türk askeridir. 1. Dünya Savaşı'nın kritik anlarında, Çanakkale'deki Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görev yaparken, olağanüstü bir güçle top mermilerini sırtlayıp top kundağına yerleştirmiş ve Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak, geminin kontrolden çıkıp mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. Bu gerçek olay, zamanla halk arasında efsanevi bir hikayeye dönüşmüştür.

Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çamlık Köyü'nde doğmuştur. Çamlık Köyü'nün eski adı Manastır'dır. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman, annesi ise Çamlık Köyü'nden Emine Kadın'dır. Seyit Onbaşı, aynı köyden Şakir'in kızı Emine ile evlenmiş ve çiftin beş çocuğu olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte, "Çabuk" soyadını almıştır. Savaşın sona ermesinin ardından köyüne dönüp hayatını burada sürdürmüştür.

Seyit Onbaşı Ne Zaman ve Neden Hayatını Kaybetti?

Seyit Onbaşı, 1939 yılının Aralık ayında, zatürre nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Seyit Onbaşı'nın Taşıdığı Mermi Kaç Kiloydu?

Seyit Onbaşı, askerlik döneminde birçok arkadaşının da görev yaptığı topçu birliğinde çalışmıştır. Çanakkale Savaşı'nda, 276 kilogramlık devasa top mermisini kaldırarak önemli bir kahramanlık sergilemiştir. 18 Mart Deniz Savaşı sırasında, Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki tek top ayakta kalmış, ancak onun mermi taşıyan vinci bozulmuştur. Seyit Onbaşı, bu ağır mermiyi üç kez omuzlayarak topun namlusuna yerleştirmiş ve bu kahramanlığı sayesinde Ocean Zırhlısı'na büyük bir zarar vermiştir.

Seyit Onbaşı Mermiyi Taşırken Ne Demiştir?

Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı halk arasında pek çok menkıbe ile anlatılmıştır. Mehmet İhsan Genişçan'ın eserlerinde aktardığına göre, Seyit Onbaşı, top mermisini taşırken "Ulu ve yüce Allah'tan başka hiçbir güç kuvvet yoktur ki" diyerek, defalarca dua etmiştir. Bu dua, Seyit Onbaşı'nın büyük bir aşk ve kararlılıkla yaptığı yardımla birlikte, 257 okkalık mermiyi kaldırıp topa sürmesini sağlamıştır. Seyit Onbaşı, bu kahramanlığıyla İngilizlerin "Ocean" adlı zırhlısına büyük bir darbe indirmiştir.

Seyit Onbaşı'nın Boyu ve Kilosu Ne Kadardı?

Seyit Onbaşı'nın boyu hakkında net bir bilgi bulunmasa da, tahminen 80-90 kilogram civarında olduğu söylenebilir. Güçlü yapısı ve olağanüstü gücü, onun bu tarihe damgasını vuran kahramanlıklarını mümkün kılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi