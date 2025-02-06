Survivor bu hafta yayınlanacak mı? Survivor bugün var mı, saat kaçta? Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 Yayın Akışı 6 Şubat 2025

Her gün izleyicileriyle buluşan Survivor programının yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Survivor ne zaman ekranlara gelecek? Bu akşam yayınlanacak mı? İşte tüm soruların yanıtı ve detaylar…
Survivor bu hafta yayınlanacak mı?
Evet, Survivor All Star - Gönüllüler bu hafta Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.
Survivor bu hafta var mı?
Evet, Survivor All Star - Gönüllüler bu hafta Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.
Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor All Star - Gönüllüler yeni bölümü Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.
Survivor yeni bölüm bu akşam var mı?
Evet, Survivor All Star - Gönüllüler yeni bölümü bu akşam yayınlancak. Yeni bölüm Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Evet, Survivor All Star - Gönüllüler yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün detayları ve heyecan dolu anları izleyicilerle buluşmak için hazır!
Survivor bugün var mı, saat kaçta?
Hayır, Survivor All Star - Gönüllüler bugün yayınlanmayacak. Yeni bölüm Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Survivor bu hafta neden yok?
Survivor All Star - Gönüllüler bu hafta Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Eğer bu hafta yayınlanmadıysa, başka bir program ya da özel bir durum nedeniyle yayın akışında değişiklik olmuş olabilir. Ancak, program bu hafta devam ediyor.
TV8 Yayın Akışı 6 Şubat 2025
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
Kaynak: Haber Merkezi