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Survivor bu hafta yayınlanacak mı? Survivor bugün var mı, saat kaçta? Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 Yayın Akışı 6 Şubat 2025

Survivor bu hafta yayınlanacak mı? Survivor bugün var mı, saat kaçta? Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? TV8 Yayın Akışı 6 Şubat 2025
TV8’in sevilen yarışma programı Survivor All Star, Perşembe günü izleyicileriyle yeni bölümüyle buluşacak. Peki, Survivor All Star’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Fragman yayınlandı mı? Yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak mı? İşte merak edilen detaylar…

Her gün izleyicileriyle buluşan Survivor programının yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Survivor ne zaman ekranlara gelecek? Bu akşam yayınlanacak mı? İşte tüm soruların yanıtı ve detaylar…

Survivor bu hafta yayınlanacak mı?  

Evet, Survivor All Star - Gönüllüler bu hafta Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor bu hafta var mı?

Evet, Survivor All Star - Gönüllüler bu hafta Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor All Star - Gönüllüler yeni bölümü Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı?

Evet, Survivor All Star - Gönüllüler yeni bölümü bu akşam yayınlancak. Yeni bölüm Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evet, Survivor All Star - Gönüllüler yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün detayları ve heyecan dolu anları izleyicilerle buluşmak için hazır!

Survivor bugün var mı, saat kaçta?

Hayır, Survivor All Star - Gönüllüler bugün yayınlanmayacak. Yeni bölüm Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Survivor bu hafta neden yok?

Survivor All Star - Gönüllüler bu hafta Perşembe günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Eğer bu hafta yayınlanmadıysa, başka bir program ya da özel bir durum nedeniyle yayın akışında değişiklik olmuş olabilir. Ancak, program bu hafta devam ediyor.

TV8 Yayın Akışı 6 Şubat 2025 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

Kaynak: Haber Merkezi

  • #survivor 2025

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