Uzmanlardan Uyarı: Bu 10 Eşyayı Asla Sabunla Yıkamayın!

Temizlik, sağlıklı bir yaşam ve temiz bir ortam için oldukça önemlidir. Sabun ise temizlik denince akla gelen ilk ürünlerden biridir. Ancak, uzmanlar sabunun bazı eşyalar için zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte sabunla temizlenmemesi gereken 10 eşya ve doğru temizlik yöntemleri…

Sabun, ev temizliğinde sıklıkla kullanılan bir temizlik aracıdır. Ancak, bazı ev eşyalarında sabun kullanımı, yüzeylere zarar verebilir. Uzmanlar, sabunun kullanılmaması gereken eşyaları sıralayarak, bu eşyaların doğru nasıl temizlenmesi gerektiğine dair bilgiler paylaştı.

İşte Asla Sabunla Temizlememeniz Gereken 10 Şey:

1. Döküm Demir Tavalar

Döküm demir tavalar, dayanıklı yapıları ve yemek pişirme kolaylıkları ile mutfakların vazgeçilmezidir. Ancak sabun, bu tavaların yapışmazlık özelliklerini sağlayan doğal baharat tabakasına zarar verebilir. Uzmanlar, döküm tavaların sıcak su, sert bir fırça ve koşer tuz kullanılarak temizlenmesini öneriyor.

2. Paslanmaz Çelik Yüzeyler

Paslanmaz çelik, sabunla temizlendiğinde zamanla donuklaşabilir veya renk değiştirebilir. Uzmanlar, paslanmaz çelik yüzeylerin sadece su, mikrofiber bez ve havluyla temizlenmesini tavsiye ediyor. Sabun kalıntılarının bu yüzeylere zarar verebileceğini belirtiyorlar.

3. Ahşap Kesme Tahtaları

Ahşap kesme tahtaları sabun ve suyla temizlendiğinde çatlama ve bozulmaya neden olabilir. Uzmanlar, bu tahtaların sirke ve su karışımı ile temizlenmesini öneriyor.

4. Bıçaklar

Bıçakların sabunla yıkanması, keskinliklerini kaybetmelerine yol açabilir. Bıçaklarınızı, nemli bir bezle silip hemen kurutmanız, bu mutfak gereçlerinin ömrünü uzatmanın en iyi yoludur.

5. Parke Zeminler

Bulaşık deterjanı gibi sabunlar, parke zeminlerin koruyucu katmanını bozarak aşınmasına yol açabilir. Uzmanlar, parke zeminler için ticari temizlik ürünlerini veya sirke-su karışımını öneriyor.

6. Kahve Makineleri

Sabun kalıntıları, kahvenizin tadını bozabilir. Bunun yerine, kahve makinesini eşit miktarda su ve beyaz sirke karışımıyla temizleyerek mineral birikimlerini çözebilirsiniz.

7. Elektronik Aletler

Elektronik cihazlarda sabun kullanımı, iç mekanizmalara zarar verebilir. Mikrofiber bezle özel bir temizleyici kullanarak cihazları nazikçe silmek daha güvenlidir. Ayrıca, cihazları temizlemeden önce fişini çekmeyi unutmayın.

8. Boyalı Duvarlar

Boyalı duvarları sabunla temizlemek, yüzeyde izler ve kalıntılar bırakabilir. Uzmanlar, boyalı duvarların kuru veya hafif nemli bir mikrofiber bezle silinmesini öneriyor.

9. Deri Mobilyalar

Sabun, deri mobilyaların kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Deriye özel temizleyicilerle nemlendirilmiş bir bezle temizlik yapmak, derinin sağlığını korumak için daha güvenli olacaktır.

10. Doğal Taş Tezgahlar

Granit ve mermer gibi doğal taşlar sabunla temizlendiğinde lekelenebilir. Bu yüzeyleri temizlerken nötr pH değerine sahip taş temizleyiciler kullanmak en güvenli yöntemdir.

Kaynak: Haber Merkezi