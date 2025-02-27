Yarı Otomatik Çember Makinası Fiyatları (2025 Güncel)

Yarı otomatik çember makinası ambalajlama sektöründe sürekli ön planda olan yerini korumaya devam ediyor. En modern paketleme makinaları arasında yer alan yarı otomatik çember makinası paketleme ve ambalajlama sektörüne yeni bir soluk getirmeyi çoktan başarmış durumda yer alıyor.

İşlevsel ve oldukça estetik bir görünüm sağlayan bu makineler her tür koli ve ürünleri ebat sınırı olmadan mükemmel şekilde paketleyerek göz dolduruyor. Bu yazı içerisinde bolca yarı otomatik çember makinası hakkında bilgiler bulabilir merak ettiklerinizi inceleyebilirsiniz.

Yarı Otomatik Çember Makinası Nasıl Çalışır?

Çember makinaları paketlenen ürünlerin etrafına plastik ya da metal çemberler sarar. Bu da ürünlerin sıkıştırılarak sabitler ve üstün korumayla korunmasını arttırır. Çember makinaları taşıma ve depolama sırasında ürünlerin zarar görmesini engelleyerek üstün güvenlik önlemlerini de yanında sunar. 3 ana bileşenden oluşan bu makinalar çemberleme bandı, sıkıştırma mekanizması ve bant sabitleme ünitesinden oluşmaktadır.

Bu bileşenler beraber çalışır etkili, hızlı bir çemberleme sağlamaktadır. Plastik,metal, çelik bant tercih edilebilir. Yarı otomatik çember makinası paketlerin etrafına sarılan bantlar sıkıştırılır ve sonra gerilir. Bant sabitleme ünitesi sabit şekilde ürünü durdurur sıkıştırır fazla olan bandı keser sonra işlemi tamamlar.

Çember Makinası Türleri Nasıldır?

Çember makinaları kullanım amacı doğrultusunda farklı türlere ayrılmaktadır. Birden çok ürünün birden çok avantajı ve kendi içerisinde farklı özellikleri bulunmaktadır.

Manuel çember makinaları, yarı otomatik çember makinası, tam otomatik çember makinaları, şarjlı ve çelik çember makinaları, havalı çember makinası da diğer türler arasında yer almaktadır.

Yarı Otomatik Çember Makinası Nedir?

Hızlı ve oldukça verimli çalışan yarı otomatik çember makinaları ayarlanabilir germe kuvveti ile de uyumlu çalışma olanağı sağlamaktadır.

Yarı kısmı makina tarafından yarı kısmı da kullanıcı tarafından başlatılan çemberleme makinaları olarak karşımıza çıkan bu ürünler oldukça tercih edilmektedir. Bunun nedeni manuel güçte gerektirmesinden dolayı iki yönlü çalışma sistemidir.

Güven Çemberleme olarak yarı otomatik makina satışları da devam etmektedir. Transpak TP, Packtech, Strapack, Kingpack, Joinpack yarı otomatik çemberleme makinaları satışı için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

A- Transpak TP 6000 Otomatik Çember Makinası

Hassas tasarımlı bu yarı otomatik çember makinası en çok satışını yaptığımız kaliteli ürünler arasında yer almaktadır. Özellikle kullanım alanları havaalanı, et işletme üniteleri, gazete basım ve dağıtım üniteleri gibi aktif ve yoğun işletmeler için oldukça uygundur.

Hızlı ve seri bir üretim yapması da ayrıca en beğenilen diğer özellikleri arasında yer almaktadır. Çember gerginlik ayarı bu makine için 10-70 kilogram arasında yer alırken çalışma hızı dakikada 27 çember olarak söylenmektedir.

Çember tipi yine makinede PP çemberler kullanılırken çember genişliği ise 8mm ile 12 mm arasında olmaktadır. Bu makineni net ağırlığı ise 220 kilodur.

B- Strapack IQ400 Yarı Otomatik Çember Makinası

Yüksek kaliteli ve etkin bir çemberleme deneyimi sunan bu makinalar Japonya'da üretilmektedir. İş verimliliği ve iş akışını hızlı biçimde devam ettirilmesi yönünde ilerletmektedir. Özellikle bazı endüstriyel işletmelerde yerini çoktan alan Strapack yarı otomatik çember makinası koli, kağıt, mukavva, tuğla, dergi, strafor, nakliye lojistik, gıda, tekstil gibi geniş bir alanda kullanım şansı bulmaktadır.

Çeşitli çember tipleri ve makineleri ile de uyumlu çalışan bu makineler son derece esnek ve farklı boyutta olan ürünleri de çemberleme yapabilir. 72 dB ses düzeyi ile rakiplerinden %27 daha sessiz çalışma imkanı sunar. Elektrik tüketimi konusunda da ekonomik oluşu gözlemlenir. Oldukça da hafif olan bu makine sadece 45 kilogram!

Strapack yarı otomatik çember makinası diğer tüm özelliklerini aşağıdaki tabloda inceleyebilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çember Tipi PP Polipropilen Çember Çember Genişliği 5mm- 8mm- 12mm- 16mm Çalışma Hızı Dakikada 30 Çember Net Ağırlık 45 Kilogram Gerginlik Ayarı 2 Kilogram ile 65 Kilogram Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

C- Transpack TP 202 Yarı Otomatik Çember Makinası

Tüm sektörler için genel kullanıma uygun olan bu makineler basit ve kompakt tasarımlıdır. 8 kilogram ile 45 kilogram germe gücü bulunmaktadır ve sadece 85 kilogram ağırlığındadır.

Oldukça uygun fiyatlı olan bu makineler de tercihen fazla alımların gözlendiği makineler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yarı Otomatik Çember Makinası Fiyatları | Çember Makinesi Fiyatları

Yarı otomatik çember makinası ürününün bu kadar araştırılması ve beğeni ile takip edilmesi fiyat konusunda da acaba nasıl diye düşünceleri beraberinde getirmektedir. Çember makinası fiyatları 2025 yılı içerisinde güncel olarak gözlemlendiğinde değişkenlikler olabilmektedir. Bu değişkenlikler satıcılar arasında, marka ve model arasında olabilir.

Bu yüzden güncel fiyatlar hakkında bizzat firma ile görüşmek ürün hakkında akıllara takılan soruları sormak ve sonra almak mantıklı bir tercih olacaktır.

Çemberleme Alanında Bir Güven!

Çemberleme denilince kullanım alanı geniş alanlarda göstermektedir. Gıda sektörü, içecek sektörü, otomotiv sektörü, elektronik sektörü, lojistik sektörü gibi birden fazla alanda çemberleme kullanılmaktadır.

Özellikle ağır ve hacimli ürünlerin hasarsız taşınması için kullanımı oldukça önemli olan bu makineler çeşit çeşittir. Sizde yarı otomatik çember makinası kolay kullanımlı, farklı çeşitli ve uygun fiyatlı çemberler için mutlaka Güven Çemberleme ürünlerini inceleyebilirsiniz. 2. el çember alım ve satım da yapan Güven Çemberleme iletişim adresi aşağıdaki gibidir;

Adres/ Ofis: Mahmutbey Mahallesi İstoç Ticaret Merkezi 42. Ada No:4 Bağcılar/ İstanbul

Depo: Mahmutbey Mahallesi 2563 Sokak No:6A Bağcılar/ İstanbul

Depo: Eski Habipler Orkideler Caddesi No:1 Sultangazi/ istanbul

Telefon: 0212 706 42 55 – 0545 656 34 42

Manuel Çember Makinası Seti | Manuel Çember Makinası Fiyatları

Yarı otomatik çember makinası bakımından farklı işlevsel olan manuel çemberleme makinaları el ile paketleme yapmak isteyenler için uygunluk göstermektedir. Set halinde de satılan bu makineler içerikte 13-12 mm tel toka, 12-13 mm polyester çember, frenli ve çift kol hazneli çember taşıma arabası yer almaktadır. Bu 4 ürün bir arada olmadığında çemberleme yapmak mümkün olmaz çünkü ürünler birbirini tamamlamaktadır.

Manuel gerdirme makinası kullanılırken tek kolla germe işlemi uygulandığı için diğer ürünlere kıyasla fiyat konusunda oldukça düşük fiyatlar gözlemlenir. Piyasada 1500 ile 5000 TL arasında değişken fiyatlar mevcuttur.

2. El Çember Makinası | 2. El Çember Makinası Fiyatları

Yarı otomatik çember makinası amacı nakliye ve taşıma sırasında hasar görme riskini en aza indirmektedir. Ancak makineler sıfır olarak alınacağı zaman oldukça maliyetli olabilir. 2. el ürünler pahalı ürünleri tercihen almak istemeyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. 2 el makina alırken dikkat etmeniz gereken güvenilir yerlerden ürünü almak olmalıdır ki sonradan karşılaşılacak sorunların önüne geçilebilsin.

21 bin, 65 bin gibi değişken fiyatların gözlendiği 2. el çemberleme işi yapan makinalar hakkında bilgi sahibi olmak ve makul fiyatları görmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Marka ve modeller göre fiyatlar değişkenlik gösterirken makinenin durumu da fiyat hakkında değişkenliği arttır.

Yarı Otomatik Çember Makinası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yarı otomatik çember makinası oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu yüzden soru çeşitliliği de fazla olarak gözlemlenmektedir. Yarı otomatik çember makinası hakkında en sık sorulan sorular aşağıdaki gibidir.

1- Çelik Çember Makinası Nedir?

Çelik çember makinaları çember olarak metal ya da çelik ürünler kullanılır. Yüksek dayanıklılık için özellikle kullanılan çelik çemberler ağır ve hacimli yüklerin taşınması için oldukça elverişlidir. Çelik çember tokası da bu ürünler ile kullanılmaktadır. Dayanıklı ve güvenilir ambalajlama ürünleri arasında yer alan bu ürünler sıklıkla kullanılmaktadır.

2- Polipropilen Çember Nedir?

Tüm yarı otomatik, tam otomatik makineler ile kullanılan bu polipropilen çemberler kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Hızlı uygulama özelliği sergileyen polipropilen çemberler orta dayanıklılık göstermektedir. Oldukça ekonomik ve kullanım kolaylığı bulunan bu çemberler hızla uygulanabilir.

Kaynak: Bülten