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15. Paten Futbolu Dünya Kupası’nda şampiyon İran oldu

15. Paten Futbolu Dünya Kupası’nda şampiyon İran oldu
Trabzon’da 24 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası’nda şampiyon İran oldu. Gençler kategorisinde ise şampiyonluğu Türkiye kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası sona erdi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva final organizasyonuna Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı. 24 ülkenin katıldığı organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen İran, rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1'lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Gençler dünya şampiyonluğunu ise Türkiye kazandı. Gençlerde ikinci Gana, üçüncü ise Mısır olurken, büyüklerde de Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) ikinci, Belarus ise üçüncülük kupasını kazandı. Dünya şampiyonu İran'a kupasını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç takdim etti.

‘SPORUN BİRLEŞTİRİ GÜCÜ ORTAYA KONULDU'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizde 24 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen Dünya Paten Futbolu Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Misafir sporcularımızı Trabzon'da ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Final mücadelesi, izleyen herkesi heyecanlandıran bir çekişmeye sahne oldu. Bu zorlu mücadelede şampiyonluğa ulaşan takımı gönülden tebrik ediyorum. Katılan bütün ülkelere ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyon, hem sporun birleştirici gücünü hem de şehrimizin misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

‘BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR ETTİ'

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyonun başarısına dikkat çekerek, böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

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