Konyaspor Eyüpspor’a hazır! Zorlu karşılaşma ne zaman?

Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Kartalı 18 Ocak Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Hafta içi kupa mesaisinde TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından Eyüpspor maçının hazırlıklarına start vermişti.
Sıkışık takvim
Konyaspor, Türkiye Kupası'nın da araya girmesiyle sıkışık bir takvimde çalıştı. Antalya kampının ardından 12 Ocak Pazartesi günü hazırlıklarına başlayan, 15 Ocak Perşembe günü ise Bodrum maçına çıkan yeşil-beyazlılar, 16 Ocak Cuma günü itibariyle Eyüpspor hazırlıklarına start vermişti.
Son antrenman 18 Ocak Pazar günü
Konyaspor, Eyüpspor hazırlıklarını 18 Ocak Pazar günü yapacağı antrenmanla noktalayacak. Günü ter antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, akabinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Zorlu karşılaşma ne zaman?
Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. İki takım için de kritik bir öneme sahip olan müsabaka; 19 Ocak Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
