Eyüpspor’a kayyum atandı!

Soruşturmada, tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın dosyası ayrılarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi. Bu kapsamda, Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.
Kasımpaşa da TMSF'de
Türk futbolundaki soruşturma her geçen gün derinleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan farklı bir soruşturma kapsamında; yine Süper Lig'de yer alan Kasımpaşa'ya da TMSF kayyum olarak atanmıştı.
(Cumali Özer)