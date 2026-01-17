Potada final günü! Federasyon kupası 2026 finali İstanbul’da

İlk maçında Gaziantep Basketbol'u 70-59'luk skorla geçen Konya Büyükşehir Belediyespor ile Bandırma Bordo'yu 80-70 ile geçen Çayırova Belediyespor, finale isimlerini yazdıran ekipler olmuştu. Büyük heyecanda final günü geldi çattı.
Final maçı ne zaman?
Federasyon Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaşandı. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Çayırova Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmanın detayları da belli oldu. İki takım 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak.
(Hasan Yıldırım)