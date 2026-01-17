GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Potada final günü! Federasyon kupası 2026 finali İstanbul’da

Hasan Yıldırım
Muhabir
Potada final günü! Federasyon kupası 2026 finali İstanbul’da
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda final günü geldi çattı.

İlk maçında Gaziantep Basketbol'u 70-59'luk skorla geçen Konya Büyükşehir Belediyespor ile Bandırma Bordo'yu 80-70 ile geçen Çayırova Belediyespor, finale isimlerini yazdıran ekipler olmuştu. Büyük heyecanda final günü geldi çattı.

Final maçı ne zaman?

Federasyon Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaşandı. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Çayırova Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmanın detayları da belli oldu. İki takım 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

