Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da veteriner hekim ölü bulundu! Cenaze programı belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da veteriner hekim ölü bulundu! Cenaze programı belli oldu

Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde uzun yıllar veteriner hekim olarak hizmet veren, bölgede sevilen isimlerden Veteriner Çelebi Kaplan'ın vefat ettiği bildirildi. Acı haber ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Kırşehir Avanoğlu Köyü Derneği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Çelebi Kaplan'ın cenaze programına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köyümüz sakinlerinden Hacı Kaplan oğlu Çelebi Kaplan (1965) Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenaze namazı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te, Konya Cihanbeyli Atçeken Mezarlığı'nda kılınacaktır.”

BÖLGEDE SEVİLEN BİR İSİMDİ

Aslen Kırşehirli olan Çelebi Kaplan, uzun yıllar boyunca Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde veteriner kliniği işleterek mesleğini sürdürdü. Hayvan sağlığına verdiği önem ve mesleki özverisiyle bölge halkının takdirini kazanan Kaplan, yardımsever kişiliğiyle de tanınıyordu.

VEFATI DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Merhum Çelebi Kaplan'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere meslektaşları, dostları ve bölgede yaşayan vatandaşlar arasında derin üzüntüye neden oldu. Sevenleri, Kaplan'ı çalışkanlığı ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle hatırladıklarını dile getirdi.

