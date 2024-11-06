GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

ABD’nin 47. başkanı belli oldu İşte seçim sonuçlarında son durum

ABD’nin 47. başkanı belli oldu İşte seçim sonuçlarında son durum
ABD seçim sonucunun resmi olmayan ilk verileri gelmeye başladı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris’i geride bıraktı. Trump, seçim yarışını önde götürüyor. Donald Trump’ın şimdilik 230 delege kazandığı, Kamala Harris’in ise 205 delegeye sahip olduğu belirtildi. ABD medyasından New York Times, Trump’ın kazanma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu yazdı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump oldu. İşte ABD seçimine dair son veriler...

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Donald Trump yarışı kazandı. Demokratların adayı Kamala Harris ise Trump'ın gerisinde kalarak seçim yarışında kaybetti.

SENATO'DA ÇOĞUNLUK CUMHURİYETÇİLERDE
ABD başkanlık seçiminde, Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalye ile çoğunluğu aldı. Demokratlar ise Senato'da 42 sandalye kazandı. Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

DONALD TRUMP 230, RAKİBİ KAMALA HARRIS 205 DELEGE ALDI
ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 230, rakibi Kamala Harris ise 205 delege kazandı.

KRİTİK EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI
ABD'de en fazla delegeye sahip olan California eyaletinde oy verme işlemi tamamlandı. ABD'nin batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı. California'da oy verme işleminin sonlanmasıyla ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. 

SALINCAK EYALETTE TRUMP KAZANDI
Salıncak eyaletlerden North Carolina'da Donald Trump 16 delegeyi de aldı. 

NEW YORK TIMES: TRUMP'IN KAZANMA ŞANSI YÜZDE 90
ABD'de sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanma şansının yüzde 90 olduğunu açıkladı.

ELON MUSK ŞİMDİDEN ZAFER İLAN ETTİ
Donald Trump destekçisi Elon Musk, şimdiden zafer ilan etti. Sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, "Oyun, set, maç" paylaşımında bulundu. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER