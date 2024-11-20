Brezilya lideri Lula da Silva “İklim Değişikliği Konseyi’’ kurulmasını önerdi

Brezilya lideri Lula da Silva, BM bünyesinde ‘İklim Değişikliği Konseyi’ kurulmasını önerdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi' oturumunda konuştu. Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirilmesi için BM bünyesinde farklı aktörleri, süreçleri ve mekanizmaları bir araya getirecek ‘İklim Değişikliği Konseyi' kurulması önerisinde bulundu.

Brezilya'nın sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar yüzde 59 ila yüzde 67 azaltmayı hedeflediğini belirten ve Paris İklim Anlaşması'na göre daha güçlü iklim yönetişimi çağrısını yineleyen Lula da Silva, "Çevre suçları konusunda taviz vermeyeceğiz. Brezilya topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını kaplayan ve dünyanın en büyük tropik ormanı olan Amazonlar'da ormansızlaşma sorunu 2030'a kadar ortadan kaldırılacak” dedi.

Lula da Silva, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'na (COP29) değinerek, iklim kriziyle mücadeleyi finanse edecek anlaşmalara varılmasını ve bu görevin 2025 toplantısına bırakılmamasını istedi.

Kaynak: DHA