Filistin: Gazze’de saldırılar sonrasına ilişkin ülkelerin tutumu iki devletli çözümü destekliyor

Filistin yönetimi, ülkelerin Gazze’de “savaşın sonrasına ilişkin tutumunun“ iki devletli çözümü desteklediklerini ortaya koyduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı soykırımı durdurmada başarısız olduğu ifade edildi.

Dünyadaki ülkelerin ekseriyetinin Gazze'de saldırıların sonrasına ilişkin tutumlarının iki devletli çözümü desteklediklerini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engellemek amacıyla Filistin topraklarının iki bölgesi (Batı Şeria ve Gazze) arasında ayrım oluşturmayı amaçlayan herhangi bir planın tehlikesine dikkati çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin devlet kurumlarının idaresini veto etme yetkisi yoktur ve buna izin verilmemelidir. Gazze Şeridi, Filistin devletinin işgal altındaki topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistin'in uluslararası düzeyde tanındığına vurgu yapılan açıklamada, krizin çözümü, Filistinlilerin kurtuluşu ve özgürlüklerine kavuşmasını sağlayacak tek yolun Filistin yönetiminden geçtiği aktarıldı.

42 bin 792 Filistinli öldü!

Açıklamada, "İki devletli çözümü istediğini iddia eden ülkelere, iki devletli çözümü somutlaştıracak ve tüm taraflar için güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde kararlarına ve talimatlarına saygı duyup, bunları uygulama çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seslenilen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlama ve İsrail'in uyguladığı soykırımı durdurmak için yasal sorumluluklarını üstlenerek tüm yetkilerini kullanma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma, aç ve tedaviden mahrum bırakma uygulamalarına değinilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarının durdurulması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ziyarette bulunduğu İsrail'den ayrılmasından kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye saldırıları sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA