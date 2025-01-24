GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Gazze’de ateşkesin ardından ilk cuma namazı kılındı

Gazze’de ateşkesin ardından ilk cuma namazı kılındı
Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk cuma namazını eda etti.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes sonrası Gazze'de ilk cuma namazı kılındı.

Gazzeliler, ateşkes sonrası ilk cumayı eda etmek için mescit veya camilerin olduğu bölgelere akın etti.

- Cuma namazını, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan camilerin enkazı üzerinde kıldılar

Filistinlilerin bir kısmı, cuma namazlarını İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan cami ve mescitlerin enkazı üzerinde eda etti.

Gazze'de neredeyse sağlam cami veya mescit kalmaması nedeniyle Filistinlilerin bir kısmı da stadyum veya caddelerde cuma namazını kıldı.

15 ay sonra bombardıman olmadan kılınan ilk cuma namazı

Bu, Gazze'de 15 ay sonra İsrail'e ait insansız hava aracı veya uçakların sesi ya da bombardıman olmadan kılınan ilk cuma namazı oldu.

Cuma namazında, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

  • #Gazze

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER