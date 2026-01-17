TDK sözlüğüne göre hangi kelimenin yazılışı doğrudur? Çifte Milyon sorusu

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kurallarına göre, Farsça kökenli "hane" kelimesiyle kurulan birleşik kelimelerin yazılışında belirli ses kuralları uygulanır. Bu kurallar, kelimenin söyleniş kolaylığına ve zamanla dilde uğradığı aşınmaya göre şekillenmiştir.
Hangi kelimenin yazılışı TDK standartlarına uygundur?
TDK kurallarına göre; "hane" kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimelerde, eğer kelimenin ilk kısmı ünlü bir harfle bitiyorsa (örneğin: ecza, pasta) "ha" hecesi düşer ve kelime "-ne" şeklinde biter. Ancak kelimenin ilk kısmı ünsüzle bitiyorsa "hane" yapısı korunur (örneğin: dershane, yemekhane). Ayrıca, günlük dilde yerleşmiş bazı istisnalar (postane, hastane gibi) zamanla "ha" hecesini tamamen yitirmiştir.
Şıkların Analizi:
-
Hastahane: Yanlış. Doğrusu "Hastane" olmalıdır (İstisnai olarak hece düşer).
-
Dersane: Yanlış. Doğrusu "Dershane" olmalıdır (Ünsüzle bittiği için "ha" korunur).
-
Dökümane: Yanlış. Kelimenin aslı Fransızca "document" kökeninden gelir ve doğrusu **"Doküman"**dır.
-
Postane: Doğru. "Postahane" kelimesi zamanla aşınarak bu haliyle tescillenmiştir.
Cevap: C) Postane
