İki devlet arasında hudut boyunca askerden arındırılmış toprak parçasına ne denir?

Uluslararası hukuk ve sınır güvenliği terminolojisinde, devletler arasındaki gerilimi azaltmak veya sivilleri korumak amacıyla oluşturulan bölgeler kullanım amaçlarına göre farklı isimler alırlar. Bu terimler arasındaki ince farklar, hem diplomasi hem de askeri strateji açısından büyük önem taşır.

İki devlet arasındaki hudut boyunca, her iki tarafın da asker bulundurmadığı topraklara ne denir?

Askerden arındırılmış bu alanlar, tarafların birbirine doğrudan temas ederek bir çatışma başlatmasını önlemek için birer "yumuşatıcı" alan görevi görür. Her ne kadar günlük dilde hepsi birbirinin yerine kullanılsa da, iki ülke arasındaki hudut boyunca uzanan ve askeri varlığın yasaklandığı bu spesifik kuşağın teknik karşılığı farklıdır.

Cevap: Tampon Bölge

