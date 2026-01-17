Tuzluluk oranı hangi denizde diğerlerinden daha azdır? Çifte Milyon sorusu
Dünyadaki denizlerin tuzluluk oranları; buharlaşma miktarı, yağış oranları ve denizi besleyen tatlı su kaynaklarının (nehirlerin) bolluğuna göre değişkenlik gösterir. Genel bir kural olarak, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe veya iç denizlerden açık okyanus bağlantılarına yaklaşıldıkça tuzluluk oranlarında belirgin farklar gözlemlenir.
Türkiye'yi çevreleyen denizler arasında tuzluluk oranı en düşük olan hangisidir?
Türkiye'nin coğrafi konumu gereği, güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasıyla birlikte buharlaşma da azalır. Akdeniz, yüksek buharlaşma oranıyla en tuzlu denizimizken; kuzeye doğru gidildikçe bu oran düşer. Karadeniz, hem daha az güneş alması hem de Avrupa ve Anadolu'dan gelen devasa akarsuların (Tuna, Dinyeper, Kızılırmak gibi) bol miktarda tatlı su taşıması nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın en az tuzlu denizlerinden biri olma özelliğine sahiptir.
