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Gazze’de son bir haftada 6 bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti

Gazze’de son bir haftada 6 bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti
İsrail işgali ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde son bir haftada 6 bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in zorla yerinden ettiği ve çadırda yaşayan Ali el-Batran adlı bebek soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklamada, ölen bebeğin ikizi olan Cuma el-Batran'ın da dün şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Ali bebeğin ölümüyle Gazze Şeridi'nde son bir haftada soğuk hava nedeniyle ölen bebeklerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor. Ancak havanın soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin minik bedenleri ise çoğunlukla soğuk havaya yenik düşüyor.

Kaynak: AA

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