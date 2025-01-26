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İsrail keskin nişancısı Gazze’de bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail keskin nişancısı Gazze’de bir Filistinliyi daha öldürdü
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Refah kentinin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir Filistinli İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açmış, saldırıda biri çocuk 5 Filistinli yaralanmıştı.

Şiddetli soğuğa rağmen yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli, Netzarim Koridoru'na en yakın noktada toplanarak anlaşmaya göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

İşgalci İsrail, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermiyor

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, "Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği" kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan ise söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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