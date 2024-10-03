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Katil İsrail Dahiye’de Hizbullah’ın basın ofisini vurdu

Katil İsrail Dahiye’de Hizbullah’ın basın ofisini vurdu
İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta “Hizbullah’ın kalesi“ olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın basın ofisi vuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, Dahiye'nin Harat Hıreyk Mahallesi'nde Hizbullah'ın basın ofisini hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Muavvad Mahallesi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu bir bina tamamen çöktü.

İsrail ordusunun, Dahiye'deki Harat Hıreyk, Burc el-Beracine, El-Amerika, El-Gubeyri mahalleleri ile El-Camus, El-Kifaat, Eş-Şihay bölgelerine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan saldırıların sorumluluğunu üstlenen soykırımcı İsrail ordusu, Hizbullah'a ait "istihbarat noktalarını" vurduğunu iddia etti.

Hizbullah, dün, Dahiye'yi basın mensuplarına açmış, İsrail saldırılarının neden olduğu yıkımın görülmesini sağlamıştı.

Kaynak: AA

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