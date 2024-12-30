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Katil İsrailli İletişim Bakanı Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Katil İsrailli İletişim Bakanı Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
Katil İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı'nın (Burak Duvarı-Ağlama Duvarı) altında açılan tünellerden birinde bazı ritüeller gerçekleştiren Karhi, X platformu hesabından Aksa baskınına ilişkin açıklama yaptı.

Karhi, açıklamada, "İsrail ordusunun her cephede zaferler kazandığı bu günlerde Midraş'taki (Yahudi dini metinleri) 'gelecekte Kudüs'ün kapıları Şam'ın kapılarına ulaşacak' sözü aklıma geliyor." ifadelerine yer verdi.

Hamas ise yaptığı açıklamada İsralli Bakanın, Aksa baskınını kınadı ve yaptığı açıklamaları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrailli Bakan Karhi'nin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ve "Şam kapılarına ulaşma" arzusuna ilişkin açıklamasının, "sömürgeci oluşumun Arap topraklarına dair maksadını ve hırsını" teyit ettiği; bölge ülkeleri ve halklarına karşı saldırılarını ifade ettiği belirtildi.

Arap ve Müslüman coğrafyasını "işgal politikası karşısında birlik olma ve İsrail'in planlarına ve devam eden saldırılarına karşı koymaya" çağıran Hamas, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden soykırımı durdurmak için etkin şekilde harekete geçilmesi gerektiğini aktardı.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-iAksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı #Mescid-i Aksa

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